Erdbeben im Kaspischen Meer

Baku, 6. Dezember, AZERTAC

Im Kaspischen Meer bebte am Sonntag die Erde mit einer Stärke von 3.2. Laut Angaben des seismologischen Dienstes der Republik Aserbaidschan gegenüber AZERTAC ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 5. Dezember 2021, früh abends um 19:25 Lokalzeit in einer Tiefe von 15 km.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben.