Erdbeben in Afghanistan

Baku, 14. Mai, AZERTAC

In Afghanistan bebte heute die Erde mit einer Stärke von 5.1. Laut Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) ereignete sich das Beben am Freitag, dem 14. Mai, in den frühen Morgenstunden um 05:02 Lokalzeit 10.2 km nordöstlich von der Stadt Qarāwul (Imām Şāḩib, Kundus) in einer Tiefe von 149 km.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab abweichend eine Stärke von 4.9 an. Eine dritte Agentur, das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ), gab die Stärke des Bebens als 4.7 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu geringen bis mittleren Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Qarāwul (24,500 Einw. in 10 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten), Kolkhozobod (18,500 Einw. in 35 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Ārt Khwājah (18,600 Einw. in 63 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Khanabad (71,500 Einw. in 74 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Taloqan (64,300 Einw. in 89 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Taloqan (64,300 Einw. in 89 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren) und Rustāq (25,600 Einw. in 91 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren).