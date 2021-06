Erdbeben in Afghanistan

Baku, 24. Juni, AZERTAC

Heute hat es ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.7 in der Nähe von Pārūn (Nuristan) in Afghanistan gegeben, wie das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als eine der wichtigsten internationalen Agenturen für seismische Tätigkeit weltweit gilt, ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 24. Juni 2021, morgens um 08:58 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 91 km unter dem Epizentrum.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab abweichend eine Stärke von 4.5 an.