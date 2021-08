Erdbeben in Afghanistan

Baku, 4. August, AZERTAC

In Afghanistan bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.9. Laut Angaben des United States Geological Survey ereignete sich das Beben am Mittwoch, dem 4. August, früh nachmittags um 14:32 Lokalzeit 54 km südöstlich von der Stadt Taloqan (Tāluqān, Takhar) in einer Tiefe von 144 km.

Das Beben wurde auch in einer Reihe von umliegenden Regionen verspürt.

Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.