Erdbeben in Afghanistan

In Afghanistan bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.5. Laut Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 19. August 2021, morgens um 09:52 Lokalzeit 38 km nordöstlich von der Stadt Bāzārak (Pandschschir) in einer Tiefe von 92 km.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab abweichend eine Stärke von 4.3 an. Eine dritte Agentur, der United States Geological Survey, gab die Stärke des Bebens als 4.3 an.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.