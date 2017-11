Erdbeben in Agdam

Baku, 17. November, AZERTAC

Laut der Auskunft des seismologischen Dienstes der Republik Aserbaidschan gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC hat es am Freitag, dem 17. November um 17:27 Uhr der Ortszeit auf dem Territorium des Rayons Agdam ein Erdbeben der Stärke 4,7 gegeben.

Der aktuelle Erdstoß erschütterte im Epizentrum mit Magnitude von 4 und hatte eine Tiefe von 25 km.

Das Beben war in nahe gelegenen Siedlungen in einer Stärke von 3 zu spüren, hieß es in der Meldung.