Erdbeben in Indonesien

In Indonesien bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.7 auf der Richter-Skale. Laut Angaben Indonesiens staatlicher Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) ereignete sich das Beben am Freitag, dem 16. Juli 2021, früh nachmittags um 14:31 Lokalzeit 43 km nördlich von der Stadt Sorong (West Papua) in einer Tiefe von 10 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 4.7 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.