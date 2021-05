Erdbeben in Japan

Tokio, 29. Mai, AZERTAC

In Japan bebte heute die Erde mit einer Stärke von 5.5 auf der auf der Richter-Skala, wie das japanische Büro von AZERTAC mitteilt.

Laut Angaben des European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ereignete sich das Beben am Samstag, dem 29. Mai 2021, morgens um 10:02 Lokalzeit 128 km nordöstlich von der Stadt Hasaki (Chōshi-shi, Chiba) in einer Tiefe von 30 km.

Auch Frankreichs nationales seismisches Netzwerk (RéNaSS) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 5.5 an. Eine dritte Agentur, das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ), gab die Stärke des Bebens als 5.5 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu geringen bis mittleren Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.

Eine Tsunami-Warnung wurden nicht ausgegeben.