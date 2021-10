Erdbeben in Pakistan: Zahl der Todesopfer steigt auf 20

Islamabad, 7. Oktober, AZERTAC

Die Zahl der Todesopfer nach einem starken beben mit einer Stärke von 5.7 in der pakistanischen Provinz Balochistan ist die Zahl der Todesopfer auf 20 gestiegen. 300 weitere Menschen wurden verletzt, wie das AZERTAC-Büro für Islamabad berichtete.

Das Erdbeben ereignete sich am Mittwoch, dem 6. Oktober 2021, in den Abendstunden um 20:00 Lokalzeit 14 km von der Stadt Kharnay der Provinz in einer Tiefe von 20,8 km.