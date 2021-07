Erdbeben in Papua-Neuguinea

Baku, 13. Juli, AZERTAC

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.4 hat heute in Papua-Neuguinea getroffen, wie Indonesiens staatliche Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 13. Juli 2021, gegen Mittag um 12:03 Lokalzeit in der Nähe von Wewak (East Sepik Province) in einer geringen Tiefe von 10 km unter dem Epizentrum.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab ebenfalls eine Stärke von 4.4 an.