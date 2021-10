Erdbeben in Peru

Baku, 22. Oktober, AZERTAC

Heute gabe es ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.2 in der Nähe von Satipo (Provincia de Satipo, Junin) in Peru, wie das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Freitag, dem 22. Oktober, gegen Mittag um 13:06 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 134 km unter dem Epizentrum.

In einigen Orten in der Nähe des Epizentrums war das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar.