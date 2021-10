Erdbeben in Thailand

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Heute gab es ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.9 in der Nähe von Luang Prabang (Luang Prabang Province) in Thailand, wie das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 31. Oktober 2021, morgens um 10:04 Lokalzeit in einer sehr geringen Tiefe von 1 km unter dem Epizentrum.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben.