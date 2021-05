Erdbeben in US-Bundesstaat Oklahoma

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Heute hat es ein Erdbeben mit einer Stärke von 3.2 in der Nähe von McAlester (Pittsburg County, Oklahoma) in Oklahoma, USA, gegeben, wie der United States Geological Survey berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale und internationale Agentur für seismische Tätigkeit in den USA gilt, ereignete sich das Beben am Samstag, dem 22. Mai 2021, gegen Mittag um 12:23 Ortszeit in einer sehr geringen Tiefe von 5 km unter dem Epizentrum.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 3.2 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.

In einigen Orten in der Nähe des Epizentrums war das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar.