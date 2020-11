Erdbeben in der Türkei

Ankara, 27. November, AZERTAC

Am Freitagvormittag kam es in der ostanatolischen Provinz Malatya im Bezirk Pütürge zu einem Erdbeben der Stärke 4,7, wie das AZERTAC-Büro in Ankara unter Berufung auf die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD berichtet.

Das Beben ereignete sich um 11.27 Uhr Ortszeit (9.27 Uhr MEZ) in einer Tiefe von knapp sieben Kilometern.

Das Erdbeben-Observatorium der Bogazici-Universität Rasathane gibt das Erdbeben mit einer Stärke von 4,9 und einer Tiefe von fünf Kilometern an. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.