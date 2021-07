Erdbeben in der Türkei

Ankara, 10. Juli, AZERTAC

In Region Karaburun in der türkischen Provinz Izmir ist ein Erdbeben der Stärke 4,3 registriert worden, wie das AZERTAC-Büro in Istanbul unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde AFAD meldet.

Das Beben ereignete sich am Samstag, dem 10. Juli, 2021 um 17:43 Uhr Lokalzeit (15.43 MEZ) in einer geringen Tiefe von 7.06 km unter dem Epizentrum.

Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.