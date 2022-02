Erdbeben trifft Indien

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.8 ereignete sich nur vor 16 Minuten in der Nähe von Jasidih (Deoghar, Jharkhand) in Indien, wie Indiens nationales Zentrum für Seismologie (NCS) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Freitag, dem 11. Februar 2022, früh nachmittags um 15:10 Lokalzeit in einer geringen Tiefe von 10 km unter dem Epizentrum.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Beben von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Nennenswerter Schaden sollte bei dieser Magnitude nicht aufgetreten sein, außer möglicherweise heruntergefallenen Gegenständen, kleinen Rissen u.s.w.

In einigen benachbarten Orten in der Nähe des Epizentrums wurde das Beben wahrscheinlich verspürt.