Erdbeben trifft die Türkei

Istanbul, 7. Juni, AZERTAC

In der Türkei bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.2 auf der Richterskala.

Das Beben ereignete sich am Montag, dem 7. Juni gegen 19:00 Uhr Lokalzeit in der Ägäis in der Nähe der Datça Region in der Provinz Muğla.

Das gab das die Katastrophen- und Notfallmanagementbehörde (AFAD) bekannt, wie das Istanbul-Büro von AZERTAC mitteilte.

Das Beben wurde auch in einer Reihe von umliegenden Regionen verspürt. Es sorgte kurze Zeit für Panik bei den Bewohnern.

Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.