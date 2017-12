Erdgasexport Aserbaidschans soll bis 2040 auf 48 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erreichen

Baku, 28. Dezember, AZERTAC

Das Wachstumstempo des Exports von Erdgas in Aserbaidschan wird pro Jahr 9,1 Prozent betragen. Bis 2040 werden die Gasexporte des Landes jährlich 48 Milliarden Kubikmeter erreichen.

Es geht darum in einem Bericht des Forums Gas exportierender Länder (englisch: Gas Exporting Countries Forum; kurz: GECF), berichtet AZERTAC.

Dem Bericht zufolge wird die Förderkapazität von Erdgas in Aserbaidschan bis 2040 um 5,5 Prozent steigen.

"Weniger als die Hälfte (49,3 Prozent) von Erdgas wird weltweit in den GUS-Staaten und Nordamerika, insbesondere in den USA und Russland sowie in kleinen Mengen in Kanada, Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan und Aserbaidschan gefördert", hieß es im Bericht.