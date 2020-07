Erdgasexporte um 17% gestiegen

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Aserbaidschan exportierte im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 6,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Das sind 16,9 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Das geht aus einem Bericht des Energieministeriums hervor.

Von Januar bis Juli des laufenden Jahres fuhr Aserbaidschan 5,2 Milliarden Kubikmeter Gas in die Türkei aus. Das sind 24,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. In diesem Zeitraum wurden 1,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Georgien exportiert, hieß es in dem Bericht weiter.