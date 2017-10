Erdoğan-Putin Telefonat

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ein Telefonat geführt, berichtet AZERTAC unter Berufung auf türkische Massenmedien.

Die beiden Staatschefs haben einen Meinungsaustausch über türkisch-russische Beziehungen sowie die jüngsten Entwicklungen in der Region geführt. Ferner wurde die Lage in Idlib sowie die Umsetzung einer kampffreien Zone in Syrien in die Hand genommen.

Staatspräsident Erdoğan und der russische Präsident Putin erzielten bei dem Telefongespräch Übereinstimmung über eine enge Zusammenarbeit und Koordinierung in regionalen Angelegenheiten.

Bei dem bilateralen Handelsvolumen sei in den ersten acht Monaten laufenden Jahres ein Anstieg um 21,7 Prozent erzielt worden.

Putin und Erdoğan hatten darauf hingewiesen, dass die gegenseitigen Besuche der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern wichtigen Beitrag leisten würden.