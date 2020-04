Erdogan lehnt Rücktritt von Innenminister ab

Ankara, 13. April, AZERTAC

Nach dem verunglückten Start einer Ausgangssperre wollte der türkische Innenminister Süleyman Soylu zurückgetreten. Er übernehme die volle Verantwortung für die am Freitag verhängte Ausgangssperre in mehreren Städten und die Folgen teilte Soylu am Sonntag auf Twitter mit.

Doch der türkische Präsident Recep Erdogan lehnt das Rücktrittsgesuch seines Ministers ab. Soylu werde sein Amt weiter ausüben, erklärte das Büro des Präsidenten am Sonntagabend, wie das AZERTAC- Büro in Ankara berichtete.