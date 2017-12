Erkan Özoral: Heydar Aliyev ist einer der größten Leader der türkischen Welt

Baku, 12. Dezember, AZERTAC

Heydar Aliyev ist einer der größten Leader der türkischen Welt.

AZERTAC zufolge sagte das der türkische Botschafter in Aserbaidschan, Ercan Özoral, in einem Interview mit Journalisten.

Heydar Aliyev ist nicht der große Leader Aserbaidschans, sondern auch der Schöpfer des Landes, fügte der Botschafter fügte hinzu.

Heydar Aliyev dachte an Glück und die Zukunft seines Landes, als Aserbaidschan noch im Bestandteil der Sowjetunion war. Sogar in schweren Stunden der Unabhängigkeit führte der große Leader Aserbaidschan und legte den Grundstein der heutigen Entwicklung des Landes, so der türkische Diplomat.

Hier sei erwähnt, dass heute der vierzehnte Todestag vom Architekten und Gründer des modernen und unabhängigen Staates Aserbaidschan, dem weltberühmten Politiker, großen Sohn der türkischen Welt, Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev ist.