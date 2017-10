Erklärung von Außenministerium Aserbaidschans zu Tat in Las Vegas

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Wir sprechen den Familienangehörigen und Freunden von bei den Schüssen in Las Vegas ums Leben gekommenen Personen, dem amerikanischen Volk und der US-Regierung unser tief empfundenes Beileid aus und wünsche den Verletzten baldige Genesung.

Das sagte der Pressesprecher des aserbaidschanischen Außenministeriums Hikmat Hajiyev bei einer Erklärung für Massenmedien.

Das aserbaidschanische Konsulat in Las Vegas ermittelt, ob unter bei diesen Schüssen in Las Vegas getöteten und verletzten Menschen aserbaidschanische Bürger sind, hieß es in der Erläuterung.