Baku, 7. Mai, AZERTAC

Am Freitag, dem 7. Mai fand in Baku die Eröffnungsfeier des Worldcups in rhythmischer Gymnastik statt.

AZERTAC zufolge fand zuerst die traditionelle Parade der Athleten statt.

Anschließend ehrte man das Andenken an den verstorbenen Minister für Jugend und Sport Aserbaidschans, Azad Rahimov, mit einem minutenlangen Schweigen.

Nachdem die Nationalhymne von Aserbaidschan intoniert worden war, wurde die Weltmeisterschaft für eröffnet erklärt.

Die Pokalwettbewerbe, die bis zum 9. Mai dauern, erteilen eine Lizenz für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

167 Turnerinnen aus den 35 Ländern nehmen am Worldcup teil.

Aserbaidschan ist beim Worldcup durch Zohra Agamirova, Silbermedaillengewinnerin der Sommeruniversiade, Gewinnerin der Islamischen Solidaritätsspiele, Inhaberin der olympischen Lizenz, Arzu Jalilova, zweifache Gewinnerin der Weltjugendmeisterschaft sowie dreimalige Medaillengewinnerin der letzten Europameisterschaft vertreten.