Erste Rothirsche im Schahdagh-Nationalpark in freie Wildbahn entlassen VIDEO

Baku, 11. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 11. November sind erste Rothirsche Hirsche im Rahmen eines Auswilderungsprojektes im Ismayilli-Abschnitt des Schahdag-Nationalparks in die freie Wildbahn entlassen worden.

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung, Gründerin und Leiterin von IDEA (Internationaler Dialog für Umweltschutz), nahm ebenfalls an der Zeremonie zur Entlassung teil.

AZERTAC zufolge postete Leyla Aliyeva darüber auf ihrer offiziellen Instagram-Seite.

Die Rothirsche sollen hier im Ismayilli-Abschnitt des Schahdag-Nationalparks an einem speziell dafür vorgesehenen Ort eine bestimmte Auswilderung- oder Ausgewöhnungsphase durchlaufen und dann in verschiedenen Regionen des Landes, wo sie historisch gelebt haben, in die freie Wildbahn entlassen werden.