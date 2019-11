Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva nimmt am zehnten Russisch-Aserbaidschanischen Interregionalen Forum in Moskau teil VIDEO

Moskau, 23. November, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva und die russische Föderationsratschefin Valentina Matwijenko haben am Samstag, dem 23. November am zehnten Russisch-Aserbaidschanischen Interregionalen Forum teilgenommen. Das Forum setzte seine Arbeit im Gebäude “Kosmos“ in der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau fort. Auf dem Forum werden die vielversprechendsten Bereiche der aserbaidschanischen und russischen Wirtschaften erörtert.

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan und die russische Föderationsratschefin Valentina Matwijenko hielten eine Rede bei der Veranstaltung.

Dann fand die Zeremonie der Unterzeichnung bilateraler Dokumente statt.

Das zweitägige Jubiläumsforum ist auf die Weiterentwicklung der Geschäftsbeziehungen zwischen den Regionen Aserbaidschans und Russlands abgezielt und ist eine einzigartige Plattform für den staatlich-privaten Dialog.

Das Forum wurde vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation und dem Wirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan organisiert.