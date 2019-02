Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva zu Besuch in der Stadt Ganja

Ganja, 14. Februar, AZERTAC

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva und die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Leyla Aliyeva sind am Donnerstag, dem 14. Februar zu einem Besuch in der Stadt Ganja eingetroffen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Frau Mehriban Aliyeva und ihre Tochter besuchten zuvor das in der Mitte der Stadt Ganja zum Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal und legte am Denkmal einen Blumenstrauß nieder.

Der Chef der Exekutive der Stadt Ganja, Niyazi Bayramov, informierte die Erste Vizepräsidentin über in der letzten Zeiten geleisteten Arbeiten.

Die Erste Vizepräsidentin traf dann mit Vertretern des öffentlichen Vereins für regionale Entwicklung zusammen.