Erste Vizepräsidentin Mehrban Aliyeva beglückwünscht griechisch-römische Ringer

Baku, 13. Februar, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, hat den Mitgliedern der aserbaidschanischen griechisch-römischen Ringer-Mannschaft, die bei der EM in Rom 2 Gold- und 4 Bronzemedaillen gewonnen haben, auf ihrer offiziellen Instagram-Seite gratuliert, wie AZERTAC berichtete.

In der Veröffentlichung heißt es: "Unser nächster großer Erfolg im Sport! Bei der Europameisterschaft in der italienischen Hauptstadt Rom gewann die aserbaidschanische Nationalmannschaft im griechisch-römischen Ringen zum ersten Mal in der Sportgeschichte Aserbaidschans 6 Medaillen und belegte den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Ich beglückwünsche unsere Athleten, die mit diesem großartigen Sieg dem aserbaidschanischen Volk große Freude gemacht haben. Ich gratuliere recht herzlich den Goldmedaillengewinnern Sanan Suleymanov und Rafig Huseynov sowie den Bronzemedaillengewinnern Eldaniz Azizli, Murad Bazarov, Ulvi Ganizade und Islam Abbasov und ihren Trainern“.