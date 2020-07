Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva: Unsere Gebiete, unser Kampf ums Vaterland sind heilig

Baku, 13. Juli, AZERTAC

Unsere Gebiete, unser Kampf ums Vaterland sind heilig und Allah ist mit uns! Der feindliche Angriff wurde entschlossen zurückgeschlagen und wird es immer so sein!

Laut AZERTAC spiegeln sich diese Worte in einem Beitrag der Ersten Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva wider, der auf ihrer offiziellen Instagram-Seite veröffentlicht worden ist.

"Die Menschen in Aserbaidschan werden sich mit der Besetzung niemals abfinden! Unsere Gebiete, unser Kampf ums Vaterland sind heilig! Unsere Position ist gerecht und Gott ist mit uns! Der Angriff des Feindes wurde entschlossen zurückgeschlagen! Wir müssen und werden noch stärker, vereinter sein! Ich drücke den Müttern und Vätern, deren Söhne gestern bei der Abwehr des feindlichen Angriffs ums Leben gekommen sind, in tiefster Trauer mein Beileid aus. Das ganze aserbaidschanisch Volk fühlt mit Ihnen in Ihrem Schmerz und in Ihrer Trauer. Gott sei den Seelen aller unserer Märtyrer gnädig! Ich wünsche allen unseren verletzten Soldaten eine baldige Genesung! Möge Allah, der Allmächtige unsere Heimat Aserbaidschan segnen!"