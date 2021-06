Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva: Wir sind unserer Armee, unseren Soldaten und Offizieren äußerst dankbar

Baku, 26. Juni, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, teilte auf ihrer offiziellen Instagram-Seite einen Beitrag anlässlich des Tages der Streitkräfte am 26. Juni, wie AZERTAC berichtete.

In der Veröffentlichung heißt es:

“Heute feiern wir mit Stolz den Tag der Streitkräfte der Republik Aserbaidschan! Wir feiern mit Gefühlen, die nicht leicht in Worte zu fassen sind. Wir sind unserer Armee, unseren Soldaten und Offizieren äußerst dankbar! Wir sind euch für euren Heldenmut, eure Tapferkeit, Kühnheit und Standhaftigkeit dankbar! Wir bedanken uns bei euch für die Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans! Wir sind euch für selbstlosen Dienst am Mutterland dankbar! Sie sind unser Stolz! An diesem bedeutsamen Tag ehre ich mit großem Respekt das Andenken an die tapferen Söhne unseres Volkes, die heldenhaft für das Vaterland gestorben sind, und wünsche ihren Familien und Freunden Geduld! Ich gratuliere allen Soldaten und Offizieren aufrichtig und wünsche jedem von euch Gesundheit, Freude, Liebe und Glück. Gott behüte unsere Heimat Aserbaidschan! Ich bitte den Allmächtigen, uns Frieden und Wohlstand zu schenken!“.