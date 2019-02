Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva besucht Kinderheim in Ganja

Ganja, 14. Februar, AZERTAC

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva sind am Donnerstag, dem 14. Februar im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Ganja in einem Kinderheim gewesen, wie AZERTAC berichtete.

Mehriban Aliyeva interessierte sich für im Heim geschaffene Bedingungen sowie die Bildung und Erziehung von Kindern. Sie traf dann mit Kindern zusammen und unterhielt sich mit ihnen.

Die Einrichtung ist seit 1997 in Betrieb und wurde im Jahre 2012 auf Initiative der Heydar Aliyev Stiftung gründlich renoviert.