Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratuliert Erdölarbeitern zum 70. Jahrestag von “Neft Daschlari“ auf ihrer Instagram-Seite

Baku, 7. November, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite eine Nachricht über den 70. Jahrestag von “Neft Daschlari“ (Ölfelsen), wie AZERTAC berichte.

In der Veröffentlichung der Ersten Vizepräsidentin heißt es: “Heute jähren sich legendäre Neft Daschlari zum 70. Male. An diesem Tag 1949 haben aserbaidschanische Erdölarbeiter zum ersten Mal auf der Welt das Öl auf offener See gefördert. Das war eine Wende in der Geschichte der Ölindustrie nicht nur Aserbaidschans, sondern auch der Welt. Die aserbaidschanischen Erdölarbeiter gingen mit der Entdeckung von Neft Daschlari in die Geschichte ein.

Ich gratuliere allen aserbaidschanischen Ölarbeitern zum Jahrestag dieses bemerkenswerten Ereignisses und wünsche Ihnen allen viel Glück und neue Erfolge!“.