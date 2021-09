Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratuliert Lamiya Valiyeva und Orkhan Aslanov, die für nächste aserbaidschanische Goldmedaillen bei Paralympics in Tokio gesorgt haben

Baku, 4. September, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, hat auf Instagram Lamiya Valiyeva und Orkhan Aslanov gratuliert, die nächste Goldmedaillen bei Paralympics in Tokio für Aserbaidschan gewonnen haben.

“Aserbaidschan hat seine Teilnahme an den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio abgeschlossen! Die nächsten Goldmedaillen gewannen Orkhan Aslanov und Lamiya Valiyeva, die den Rekord bei den Paralympics brachen! Ich gratuliere allen Gewinnern von Herzen! Ich bedanke mich bei unseren Athletinnen und Athleten! Sie haben Aserbaidschan würdig vertreten! Mit großer Leistung, Entschlossenheit und Zielstrebigkeit habt ihr die Erwartungen von allen Fans erfüllt! Wir haben 14 Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen auf unserem Konto! Vielen Dank dafür! Ich wünsche jedem von euch Gesundheit, Freude, Glück, neue Siege und Erfolge!“, hieß es in der Veröffentlichung.