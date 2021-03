Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Novruz Bayram

Baku, 20. März, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva gratulierte dem aserbaidschanischen Volk zum Novruz Bayram auf ihrer offiziellen Instagram-Seite, wie AZERTAC berichtet:

"Liebe Landsleute!

Ich gratuliere euch allen herzlich zum Frühlingsfest Novruz und wünsche jedem von euch gute Gesundheit, gute Laune, viele freudige und glückliche Momente in euerm Leben. Vielen Dank für eure Glückwünsche und gute Wünsche. Vielen Dank für Ihre Liebe, Aufrichtigkeit, Vertrauen, Respekt und Aufmerksamkeit! Möge dieser Feiertag, der ein Symbol für das Erwachen der Natur ist, jedem von euch Gesundheit, gegenseitiges Verständnis und Wohlstand bringen! Möge Allah die Seelen all unserer Märtyrer in Frieden ruhen lassen, die ihr Leben für das Vaterland hingegeben haben, und ihre Verwandeten Geduld schenken. Gotte behüte unser Volk immer!

Mit großem Respekt!"

Ihr Mehriban