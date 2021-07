Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Opferfest

Baku, 20. Juli, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva hat dem aserbaidschanischen Volk auf ihrer offiziellen Instagram-Seite zum heiligen Opferfest gratuliert, wie AZERTAC berichtete.

In der Gratulation heißt es:

"Liebe Landsleute!

Ich gratuliere euch allen und allen Muslimen der Welt recht herzlich zum heiligen Opferfest! An diesen gesegneten Feiertagen erkläre ich meine Solidarität mit all euren guten Wünschen und Absichten, ich wünsche jedem von euch Gesundheit, endlose Liebe, gute Laune und viele freudige Momente. Möge Allah all eure Gebete erhören, Opfer annehmen und allen Menschen Gesundheit und Glück, allen Ländern Frieden und Wohlstand schenken! An diesem heiligen Tag ehre ich mit großem Respekt das Andenken an die tapferen Söhne unseres Volkes, die heldenhaft für das Vaterland gestorben sind, und wünsche ihren Familien und Verwandten Geduld Gott behüte unsere Welt!"