Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zur Befreiung von Kalbajar

Baku, 25. November, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, veröffentlichte auf ihrer offiziellen Instagram-Seite einen Beitrag über die Befreiung der Region Kalbajar (deutsch: Kälbädschär), wie AZERTAC berichtete.

"Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ich gratuliere jedem von euch herzlich zur Befreiung der Region Kalbajar aus der Okkupation und übermittle jedem von euch meine herzlichsten Glückwünsche und besten Wünsche! Mögen in Aserbaidschan immer Frieden, Stabilität, Ruhe und Sicherheit, in jedem Haus in unserem Land Glück herrschen!

Möge Gott, der Allmächtige unser Volk, unsere Heimat und unseren Präsidenten segnen! Karabach ist Aserbaidschan!".