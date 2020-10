Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratuliert dem brüderlichen türkischen Volk zum Tag der Republik

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Der Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des Tages der Republik Türkei einen Beitrag auf ihrer offiziellen Instagram-Seite veröffentlicht.

"Ich gratuliere dem brüderlichen türkischen Volk herzlich zum Tag der Republik, der am 29. Oktober gefeiert wird. Die Türkei und das türkische Volk nehmen einen besonderen Platz im Herzen von jedem Aserbaidschaner ein. Wir sind eng mit Freundschaft und Brüderlichkeit verbunden. Wir sehen, wie sehr Sie sich über unsere Erfolge und Siege freuen. Wir sehen, wie Sie unseren Schmerz teilen. All dies zeigt die Stärke der Einheit, Freundschaft und Aufrichtigkeit zwischen Aserbaidschan und der Republik Türkei. Mögen die Freundschaft und Brüderlichkeit unserer beiden Völker ewig und unerschütterlich sein! Ich wünsche allen Türken Gesundheit, Glück und Frieden. Der allmächtige Gott segne unsere Völker!", hieß es in der Publikation.