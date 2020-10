Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva kondoliert Hinterbliebenen von Erdbebenopfern in Izmir

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva hat auf ihrer Instagram-Seite einen Beitrag über das Erdbeben in der türkischen Stadt Izmir veröffentlicht.

"Ich habe die Nachricht von einem starken Erdbeben in der türkischen Ägäis Region erfahren. Ich spreche den Hinterbliebenen von Erdbebenopfern in tiefster Trauer mein Beileid aus und wünsche den Verwundeten baldige Genesung. Die Trauer des türkischen Volkes ist unsere Trauer. Unsere Bruderschaft ist ewig und unerschütterlich! Gott behüte unsere Völker in allen Katastrophen und Unglücken!".