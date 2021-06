Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva kondoliert zum Tod aserbaidschanischer Zivilisten bei Minenexplosion in Kelbadschar Region

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Bei der Explosion einer Mine in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Kelbadschar sind am Freitag, dem 4. Juni aserbaidschanische Journalisten getötet worden.

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, teilte ein Beileidschreiben auf ihrer offiziellen Instagram-Seite, wie AZERTAC berichtet.

"Mit tiefer Betroffenheit habe ich die Nachricht von Toten bei der Explosion einer Mine im Rayon Kelbadschar erfahren. Maharram Ibrahimov, Korrespondent von AZERTAC, Siradsch Abyschov, Kameramann des Senders AzTV und Arif Aliyev, stellvertretender Vertreter des Leiters der Exekutive des Rayons Kelbadschar für das Dorf Susuzlug kamen bei der Explosion einer Mine ums Leben, als sie ihre berufliche Arbeit machten. Nach Kriegsende sind in den von der armenischen Okkupation befreiten Gebieten 27 Menschen bei Explosion von Landmine getötet. Die militärisch-politischen Führung Armeniens trägt dafür die volle Verantwortung. Trotz zahlreichen Aufforderungen der aserbaidschanischen Seite, die Karten von Minenfeldern zur Verfügung zu stellen, weigert sich die armenische Führung, dies zu tun, verletzt damit weiterhin das humanitäre Völkerrecht und verfolgt eine Terrorpolitik gegen Aserbaidschan. Leider blieben die Aufrufe der aserbaidschanischen Seite an die Länder der Minsk-Gruppe der OSZE sowie an verschiedene internationale Organisationen, einen Druck auf die armenische Seite in der Frage der Herausgabe von Karten der Minenfelder auszuüben, ergebnislos. Internationale Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Rechte von Journalisten einsetzen, schweigen noch immer! Das aserbaidschanische Volk ist ein siegreiches Volk! Es ist unmöglich, seinen Willen zu brechen und ihn einzuschüchtern! Ich spreche den Familien und Hinterbliebenen der Opfer mein aufrichtiges Beileid aus. Gott sei ihnen gnädig!

Mehriban Aliyeva."