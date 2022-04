Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva spricht Beamten der Regierungsbehörden, die an Brandbekämpfung in Sumgayit beteiligt waren, ihre tiefe Dankbarkeit aus

Baku, 29. April, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva drückte auf ihrer offiziellen Instagram-Seite den Mitarbeitern der Regierungsbehörden, die an der Löschung des Feuers in der Stadt Sumgayit beteiligt waren, ihre tiefe Dankbarkeit aus.

”Ich bin stolz auf die Professionalität der Regierungsbeamten, die am Löschen des Feuers im Azersun-Industriepark in der Siedlung Haji Zeynalabdin in Sumgayit beteiligt waren, und spreche ihnen meine tiefe Dankbarkeit aus“, hieß es im Beitrag.