Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Videoaufnahmen aus internationalem Flughafen Füsuli VIDEO

Baku, 29. August, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, hat ein Video über den internationalen Flughafen Füsuli geteilt.

AZERTAC zufolge wurden im Posting folgende Worte hervorgehoben: “Unser nächster Besuch in den befreiten Gebieten. Auf dem Weg nach Schuscha."

In einem Video, das in einem Auto aufgenommen wurde, sagte Präsident Ilham Aliyev: “Wir nähern uns dem internationalen Flughafen Füsuli. Links ist ein Air-Terminal, vorn ist eine Landebahn. In wenigen Monaten ist der Flughafen fast betriebsbereit. In diesem Jahr wurde mit dem Bau des Flughafens begonnen. Ich sagte, dass der internationale Flughafen Füsuli dieses Jahr eröffnet wird. In diesem schnellen Tempo wurde vielleicht noch kein Flughafen der Welt gebaut. Die Start- und Landebahn ist betriebsbereit. Die Bauarbeiten stehen hier kurz vor dem Abschluß. Ich möchte noch einmal sagen, dass ich in diesem Jahr den Grundstein für den Flughafen gelegt habe, und jetzt kommen wir, um uns mit den Bauarbeiten vertraut zu machen. Dieser Flughafen ist eine Flugverbindung mit Karabach“.