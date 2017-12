Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft sich mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Internationalen Ausstellungsbüros

Baku, 12. Dezember, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva ist mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Internationalen Ausstellungsbüros Dimitri Kerkentzes zusammengetroffen.

Frau Mehriban Aliyeva erinnerte beim Gespräch an im November in Paris anlässlich der Bewerbung von Baku zur Ausrichtung der Weltausstellung 2025 gegebenen Empfang, sowie die im Rahmen der 162. Versammlung des Internationalen Ausstellungsbüros von der aserbaidschanischen Delegation durchgeführte Präsentation “Baku Expo 2025“.

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva sagte, dass Aserbaidschan in den letzten Jahren mit dem Internationalen Ausstellungsbüro eng zusammenarbeitet. Sie sprach die Bewerbung von Baku zur Ausrichtung der Weltausstellung 2025 an und betonte die große Erfahrung Aserbaidschans auf diesem Gebiet. Frau Mehriban Aliyeva machte darauf aufmerksame, dass Baku in den letzten Jahren mehrere internationale Veranstaltungen erfolgreich ausgerichtet hat. Falls Baku Austragungsort der Expo-2025 sein wird, wird auch diese Veranstaltung mit sorgfältiger Vorbereitung in Erinnerung bleiben, fügte sie hinzu. Die Erste Vizepräsidentin betonte die Wichtigkeit des Themas "Lasst uns das Humankapital entwickeln, noch eine bessere Zukunft sichern" für die Welt, das Aserbaidschan für die Ausstellung vorschlug. Frau Mehriban Aliyeva wies auf die große Bedeutung des Besuchs des stellvertretenden Generalsekretärs des Internationalen Ausstellungsbüros in Aserbaidschan hin und zeigte sich zuversichtlich, dass seine Vorschläge über die "Expo-2025" für unser Land sehr nützlich sein würden.

Der Stellvertretende Generalsekretär des Internationalen Ausstellungsbüros, Dimitri Kerkentzes, zeigte sich zufrieden mit seinem Besuch in Aserbaidschan und verwies darauf, dass die Unterstützung des aserbaidschanischen Staates, einschließlich der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva für die Bewerbung von Baku zur Durchführung der "Expo-2025" zeigt, dass Aserbaidschan diesem Projekt besondere Bedeutung beimisst.