Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht auf Instagram Videoaufnahmen aus Besuch in Regionen Kelbadschar und Latschin VIDEO

Baku, 16. August, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva veröffentlichte am Montag, dem 15. August auf ihrer offiziellen Instagram-Seite Videoaufnahmen aus ihrem nächsten Besuch in den Regionen Kelbadschar und Latschin mit Präsident Ilham Aliyev, wie AZERTAC berichtete.

“Unsere Besuche in den von der Besatzung befreiten Regionen setzen sich fort. Heute waren wir in den Bezirken Kelbadschar und Latschin. Es freut mich, die Aufnahmen aus unserer Reise mit Ihnen zu teilen“, hieß es in der Veröffentlichung.