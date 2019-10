Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht auf ihrer Instagram-Seite Nachricht über Baku-Gipfel der Bewegung der Blockfreien Staaten

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite eine Nachricht über den Baku-Gipfel der Bewegung der Blockfreien Staaten, wie AZERTAC berichte.

In der Veröffentlichung der Ersten Vizepräsidentin heißt es: “In den nächsten drei Jahren wird Aserbaidschan den Vorsitz der Bewegung Blockfreien Staaten führen, und ich bin mir sicher, dass es in seiner Präsidentschaft in diesen Jahren auf diesen Grundsätzen- Zusammenarbeit, Partnerschaft, gegenseitiger Respekt, Souveränität und territoriale Integrität beruhen wird.