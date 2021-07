Erste Vizepräsidentin: Mit tiefer Trauer und großem Bedauern habe ich Nachricht von schweren Waldbränden in der Türkei erfahren

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, drückte auf ihrer offiziellen Instagram-Seite den Familien und Hinterbliebenen der bei schweren Waldbränden an der türkischen Mittelmeerküste und in weiteren Regionen des Bruderlandes ums Leben gekommen Menschen ihr Beileid aus.

“Mit tiefer Trauer und großem Bedauern habe ich die Nachricht von Folgen der heftigen Brände in einer Reihe von Provinzen der Türkei erhalten. Den Familien und Hinterbliebenen der Opfer spreche ich mein tief empfundenes Beileid aus. Ich wünsche den Verletzten baldige Genesung. Der Schmerz des türkischen Volkes ist unser Schmerz. Ich bitte den Allmächtigen, in diesen schweren Stunden allen Menschen in der Türkei Geduld und Kraft zu geben!“