Erste Vizepräsidentin bedankt sich bei der brüderlichen Türkei

Baku, 15. April, AZERTAC

Am 15. April bedankte sich die Erste Vize-Präsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, bei der Türkei für die Solidarität in der Corona-Krise: "Ich bedanke mich bei der brüderlichen Türkei. Unsere Länder stehen in guten und in schwierigen Zeiten zusammen."

Sie fügte hinzu: "Diese Einigkeit ist unsere Stärke. Ich wünsche unseren Völkern viel Gesundheit, Frieden und Wohlstand. Möge Gott, der Allmächtige unsere Welt segnen."

In der letzten Woche haben die Türkei und Aserbaidschan ihre jeweiligen Hauptstädte, Ankara und Baku, mit den Flaggen beider Länder ihre ikonischen Gebäude angestrahlt. Damit soll die Zusammenarbeit in der Corona-Krise gewürdigt werden.