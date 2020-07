Erster Abschlusstag an der Aserbaidschanisch-Französischen Universität

Baku, 8. Juli, AZERTAC

Zum ersten Mal feiern die Studenten der Aserbaidschanisch-Französischen Universität (UFAZ) ihren Abschluss. Die Abschlussfeier fand online über Plattform “Microsoft Teams“ statt.

An der Veranstaltung nahmen der aserbaidschanische Bildungsminister Jeyhun Bayramov, der französische Botschafter in Aserbaidschan Zacharie Gross, der aserbaidschanischer Botschafter in Frankreich Rahman Mustafayev, die Vizerektorin für auswärtige Angelegenheiten der Universität Straßburg Irini Tsamadou-Jacoberge, der Rektor der Aserbaidschanischen Staatliche Erdöl- und Industrieuniversität Mustafa Babanli, der UFAZ-Direktor Vazeh Askarov, in- und ausländische Lehrer, Absolventen und Mitarbeiter der Uni teil.

“Die UFAZ kann als großer Event und Erfolg in den bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich angesehen werden“, sagte Bildungsminister Bayramov bei der Veranstaltung.

125 von insgesamt im Jahre 2016 an der UFAZ immatrikulierten 141 Studenten absolvieren dieses Jahr die Uni erfolgreich. 47 von den 80 Studierenden, die 2020-2021zum UFAZ-Master-Studium zugelassen wurden, sind Studenten von UFAZ. Zehn UFAZ-Studenten haben TOTAL-Stipendien bekommen, um ein Master-Studium an einer der führenden Universitäten Frankreichs zu erhalten. 17 Studenten der UFAZ haben es geschafft, einen Job in ihrer Fachrichtung zu finden. Mehr als zehn Studierende wurden zu einem Master-Studieum an verschiedenen ausländischen Universitäten zugelassen.

Hier sei erwähnt, dass die UFAZ 2016 auf Initiative der Präsidenten von Aserbaidschan und Frankreich gegründet wurde.