Erster Schnee hüllt nördliche Regionen Aserbaidschans ganz in Weiß

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

Es hat in den aserbaidschanischen Nordregionen Guba, Gusar und Khizi geschneit.

Wie der regionale Korrespondent von AZERTAC berichtete, betrug die Schneedicke im Bezirkszentrum von Guba ein Zentimeter und in den Dörfern Khaltan und Gryz zwei Zentimeter. In der Siedlung Altiagaj in der Region Khizi fiel drei Zentimeter und im Zentrum des Distrikts Gusar ein Zentimeter Schnee.

Die Temperatur sank im Dorf Gryz der Region Guba auf minus 5 Grad.