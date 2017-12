Erster Zug mit aserbaidschanischer Flagge erreicht türkisches Territorium

Baku, 6. Dezember, AZERTAC

Der erste Frachtzug mit aserbaidschanischer Flagge bestehend aus Waggons der Geschlossenen Aktiengesellschaft der Aserbaidschanischen Eisenbahn, der auf der Strecke Baku-Tbilisi-Kars (BTK) verkehrt, hat bereits das türkisch Territorium erreicht, wie die PR-Abteilung der AG Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die BTK am 30. Oktober des laufenden Jahres eröffnet wurde. Der auf der Strecke BTK verkehrende erste Güterzug, der aus Kasachstan abfuhr, kam am 4. November in der türkischen Stadt Mersin an.

Und der zweite Zug fuhr am 27. November aus Kasachstan ab und kam bereits in Georgien an.