Erstes Nationales Almfest in Gadabay FOTOREPORTAGE

Gadabay, 27. Juli, AZERTAC

Im Rayon Gadabay wird zum ersten Mal das erste Nationale Almfest veranstaltet. Am 26. Juli fand im Bezirk Gadabay die Eröffnungsfeier statt.

An der Eröffnungsveranstaltung des Festivals, das im Alm Düzyurd-Miskinli in Gadabay auf der Grundlage eines einzigartigen Konzepts organisiert ist, nahmen Organisatoren und Mitorganisatoren, Staats- und Regierungsbeamte, Diplomaten, Vertreter von 16 Ländern, darunter Bilal Erdogan, Präsident der Welt- Ethnosport-Konföderation, Tausende von in- und ausländischen Touristen teil.

Das Almfest läuft bis zum 28. Juli.

AZERTAC präsentiert eine Fotoreportage aus dem Almfest in Düzyurd-Miskinli.